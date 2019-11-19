Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T14:49+0300
https://ria.ru/20191119/1561121300.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156022/62/1560226280_0:0:3127:1758_1036x0_80_0_0_d99d2e6ca6ae929cb56b0f73e9618917.jpg
РИА Новости

В Пензенской области автомобиль вылетел в кювет на трассе

14:49 19.11.2019
204
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ПЕНЗА, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль во вторник опрокинулся в кювет на трассе в Пензенской области, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 9.00 мск в Лунинском районе Пензенской области на 72-м километре трассы Пенза — Лунино — граница области.
"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21093 допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, в результате 55-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Мужчины 55 и 42 лет, а также 50-летняя женщина, находившиеся в автомобиле, доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавили в ведомстве.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
200200
Обсудить 0
Пензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Московский Кремль
В Кремле нет "финализированной" позиции по прямым выборам мэров
Последствия ДТП на выезде из села Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края
На Ставрополье девять человек пострадали в крупном ДТП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на просьбу расследовать действия судей по ряду громких дел
Опубликовано видео с места падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
Опубликовано видео с места падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
Сотрудники полиции
В Германии задержали россиянина по подозрению в сексуальных домогательствах
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
В Кремле заявили, что на встрече "нормандского формата" примут документ
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
В Минобороны ответили на угрозу Турции возобновить операцию в Сирии
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На Ставрополье госпитализировали трех человек после крупного ДТП
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе завели дело после гибели двух человек в машине, провалившейся в яму
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
На Кубани продолжают действовать два очага природных пожаров
Река Лена. Архив
Путин не обозначил четких сроков проекта моста через Лену
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о продлении особенностей тарифов на газ в Крыму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не стал комментировать дело, заведенное после интервью гея детям
Сотрудник полиции
Троих жителей Самарской области задержали за попытку кражи нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
Лента новостейМолния