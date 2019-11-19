В Пензенской области автомобиль вылетел в кювет на трассе

ПЕНЗА, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль во вторник опрокинулся в кювет на трассе в Пензенской области, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 9.00 мск в Лунинском районе Пензенской области на 72-м километре трассы Пенза — Лунино — граница области.
"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21093 допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, в результате 55-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Мужчины 55 и 42 лет, а также 50-летняя женщина, находившиеся в автомобиле, доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавили в ведомстве.