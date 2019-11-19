Песков ответил на просьбу расследовать действия судей по ряду громких дел

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Открытое письмо, которое передали матери фигурантов ряда громких уголовных дел в администрацию президента РФ с просьбой расследовать действия следователей и судей, вероятно, будет передано в Генпрокуратуру России, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты обратились к Пескову с просьбой прокомментировать факт того, что матери фигурантов ряда громких дел передали открытое письмо в администрацию президента с просьбой создать комиссию для расследования, по их мнению, незаконных действий следователей и судей.
"Пока никак (не могу прокомментировать). Вы говорите, что оно (письмо) только сегодня поступило, я еще не имел возможности с этим ознакомиться. Это первое", - сказал Песков журналистам.
Также он указал, что речь идет о надзоре. "Функции надзора у нас выполняет Генпрокуратура. Поэтому я не исключаю, что это письмо будет переадресовано в Генпрокуратуру, чтобы она выполнила свои функции в данном случае", - заключил пресс-секретарь.