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РИА Новости

Россия и Словакия подписали соглашение о взаимном признании образования

14:48 19.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министерство образования и науки РФ подписало с министерством образования, науки, исследований и спорта Словакии соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, сообщил глава российского ведомства Михаил Котюков.
"Мы сегодня подписали соглашение о взаимопризнании образования. Это очень важный документ: он существенно облегчает жизнь в Словакии тем, кто получил образование в нашей стране. С одной стороны, он открывает возможности для тех, кто сегодня выбирает университет для поступления, открывает возможность учиться в России и, вернувшись домой, получить признание своего диплома и иметь возможность работать по самым современным, самым передовым профессиям", - сказал Котюков после подписания соглашения.
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Он напомнил, что в текущем году заканчивается действие меморандума о сотрудничестве ведомств. Котюков и министр образования, науки, исследований и спорта Словакии Мартина Лубиова в ходе рабочей встречи обсудили текст нового соглашения, которое, по его словам, "позволит продолжить совместные исследования уже со следующего года".
"Этот меморандум будет, безусловно, расширять наше научно-образовательное сотрудничество", - заключил Котюков.
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Михаил КотюковМинистерство образования и науки РФСловакияРоссияВ мире
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