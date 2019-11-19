Россия и Словакия подписали соглашение о взаимном признании образования

"Мы сегодня подписали соглашение о взаимопризнании образования. Это очень важный документ: он существенно облегчает жизнь в Словакии тем, кто получил образование в нашей стране. С одной стороны, он открывает возможности для тех, кто сегодня выбирает университет для поступления, открывает возможность учиться в России и, вернувшись домой, получить признание своего диплома и иметь возможность работать по самым современным, самым передовым профессиям", - сказал Котюков после подписания соглашения.