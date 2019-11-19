Супруге Атамбаева отказали в свидании с мужем

БИШКЕК, 19 ноя - РИА Новости. Супруге экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раисе более месяца не дают встретиться с мужем, находящимся в СИЗО ГКНБ, написал во вторник на своей странице в социальной сети Facebook адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев.
"Последний раз супруга и сын Алмазбека Атамбаева встречались с ним ещё 17 октября, то есть более месяца назад. А вот 18 ноября судья Первомайского районного суда Эмилбек Каипов без какого-либо обоснования - просто так взял и отказал в удовлетворении заявления семьи Алмазбека Атамбаева в разрешении свидания с ним", - написал Жоошев.
По словам адвоката, согласно закону подозреваемым на основании письменного разрешения судьи, в производстве которого находится уголовное дело, должно предоставляться не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое.
"На сегодня нет ни единого основания для отказа в даче разрешения семье Атамбаева на встречу с ним", - утверждает защитник.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.