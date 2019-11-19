Супруге Атамбаева отказали в свидании с мужем

БИШКЕК, 19 ноя - РИА Новости. Супруге экс-президента Супруге экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раисе более месяца не дают встретиться с мужем, находящимся в СИЗО ГКНБ, написал во вторник на своей странице в социальной сети Facebook адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев.

"Последний раз супруга и сын Алмазбека Атамбаева встречались с ним ещё 17 октября, то есть более месяца назад. А вот 18 ноября судья Первомайского районного суда Эмилбек Каипов без какого-либо обоснования - просто так взял и отказал в удовлетворении заявления семьи Алмазбека Атамбаева в разрешении свидания с ним", - написал Жоошев.

По словам адвоката, согласно закону подозреваемым на основании письменного разрешения судьи, в производстве которого находится уголовное дело, должно предоставляться не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое.

"На сегодня нет ни единого основания для отказа в даче разрешения семье Атамбаева на встречу с ним", - утверждает защитник.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.