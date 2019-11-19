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РИА Новости

Старт театрального проекта "По дорогам фронтовых театров"

14:44 19.11.2019
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26 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная к старту театрального проекта "По дорогам фронтовых театров".
Участники:
- заместитель министра культуры РФ Павел СТЕПАНОВ;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- народный артист России Николай ЛАЗАРЕВ.

5 декабря Российский институт театрального искусства (ГИТИС), при участии Министерства культуры РФ дадут старт проекту, приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, "По дорогам фронтовых театров". В течение года Мастерские ГИТИСа покажут военные спектакли и концерты в городах России и Европы.

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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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