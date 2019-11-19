Старт театрального проекта "По дорогам фронтовых театров"

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26 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная к старту театрального проекта "По дорогам фронтовых театров".