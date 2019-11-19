Путин не обозначил четких сроков проекта моста через Лену

"Четких сроков не установлено, но там действительно были контакты у губернатора с президентом и губернатор информировал президента, что ему удалось эту тему согласовать со всеми заинтересованными ведомствами. Исходя из этого президент адресовал правительству, чтобы правительство подтвердило свою готовность на реализацию этого проекта", - сказал он.

Ранее сегодня Песков сообщил РИА Новости, что Путин дал поручение правительству представить предложения по проекту моста через Лену.

Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска, наложив на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации".