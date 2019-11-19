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РИА Новости

Тимошенко резко ответила Зеленскому на слова о лишении "сладенького"

14:40 19.11.2019 (обновлено: 16:41 19.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 22 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала шутку президента Украины Владимира Зеленского в ее адрес.
Ранее украинский лидер заявил, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на "сладкие места", а взамен пообещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа". Зеленский в шутку отметил, что сейчас у украинской оппозиции отличная фигура, так как ей "просто не дают сладенького".
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
11 ноября, 15:01
Тимошенко предрекла необратимую трагедию для Украины
"Я напомню, что есть одна древняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше все по сценарию… Ну, вы в курсе..." — написала Тимошенко в фейсбуке.
Политик отметила, что будет ждать Зеленского на корпоративах.
"Можно со своим фортепиано", — пошутила она.
На прошлой неделе парламент Украины принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Тимошенко раскритиковала документ и заявила, что ее партия уходит в оппозицию.
Украинский государственный и политический деятель Юлия Тимошенко
8 мая, 11:49Президентские выборы на Украине
Коломойский заявил, что Тимошенко просила его о помощи на выборах
86398118527
Обсудить 6
Владимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Шапито!
19 ноября, 15:55
Стас Титов
2640000
А вот и не подерётесь........)))
19 ноября, 15:54
Арсений Понфиленко
3220010
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