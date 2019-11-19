Тимошенко резко ответила Зеленскому на слова о лишении "сладенького"

Ранее украинский лидер заявил, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на "сладкие места", а взамен пообещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа". Зеленский в шутку отметил, что сейчас у украинской оппозиции отличная фигура, так как ей "просто не дают сладенького".