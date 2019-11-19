В Кремле нет "финализированной" позиции по прямым выборам мэров

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. У Кремля нет "финализированной" позиции по теме прямых выборов мэров городов, но на экспертном уровне этот вопрос неоднократно ставился на повестку дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Скажем так, позиции, сформулированной по этой теме, нет. На экспертном уровне, действительно, эта тема ставилась неоднократно на повестку дня", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, обсуждалось ли в Кремле введение прямых выборов мэров городов.
Песков добавил, что данный вопрос "никак не был финализирован в какую-то позицию".