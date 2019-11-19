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РИА Новости

Зеленский намерен обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса в Париже

14:38 19.11.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить на встрече в "нормандском формате" конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьером Чехии в Киеве, трансляцию вел телеканал "НАШ".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Донбасс на месте стоит. Ему надо с республиками разговаривать. Опять болтология.
19 ноября, 14:44
llevone2017
1000001
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