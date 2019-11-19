Зеленский намерен обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса в Париже

Крымский политолог: Зеленский пытается лавировать, а для мира нужно другое Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин рассказал, что, по его мнению, нужно сделать для прекращения войны в Донбассе. Крымский политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik предположил, сможет ли Киев последовать этому совету.