Зеленский намерен обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса в Париже

КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить на встрече в "нормандском формате" конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьером Чехии в Киеве, трансляцию вел телеканал "НАШ".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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