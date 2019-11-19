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РИА Новости

"Джокер" обогнал "Темного рыцаря" в мировом прокате

17:19 19.11.2019
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© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© 22 & Indiana Pictures (2019)
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Джокер" заработал в мировом прокате больше, чем "Темный рыцарь", и преодолел рубеж в один миллиард долларов через шесть недель после релиза, сообщает Box OfficeMojo.
"Джокер" (1,018 миллиарда) обогнал "Темного рыцаря" (почти 1,005 миллиарда) более чем на 13 миллионов долларов.
Если "Джокер" соберет ещё 63 миллиона, он обойдет и "Темного рыцаря: Возрождение легенды". Тогда он станет самой высокодоходной картиной по комиксам о Бэтмене.
"Темный рыцарь" Кристофера Нолана был самой успешной лентой 2008 года и имел огромное влияние на фильмы про героев комиксов.
Издание считает удивительным тот факт, что "Джокер", в котором нет Бэтмена (только молодой Брюс Уэйн), обогнал "Темного рыцаря". Авторы статьи предполагают, что интерес к фильму подогрела дискуссия о том, что он может спровоцировать насилие.
Джокер
17 ноября, 12:16
В интернете появилось видео танца Джокера с другой камеры
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КультураКино и сериалыНовости культурыКристофер Нолан
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