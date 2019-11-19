"Джокер" обогнал "Темного рыцаря" в мировом прокате

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Джокер" заработал в мировом прокате больше, чем "Темный рыцарь", и преодолел рубеж в один миллиард долларов через шесть недель после релиза, . "Джокер" заработал в мировом прокате больше, чем "Темный рыцарь", и преодолел рубеж в один миллиард долларов через шесть недель после релиза, сообщает Box OfficeMojo.

"Джокер" (1,018 миллиарда) обогнал "Темного рыцаря" (почти 1,005 миллиарда) более чем на 13 миллионов долларов.

Если "Джокер" соберет ещё 63 миллиона, он обойдет и "Темного рыцаря: Возрождение легенды". Тогда он станет самой высокодоходной картиной по комиксам о Бэтмене.

"Темный рыцарь" Кристофера Нолана был самой успешной лентой 2008 года и имел огромное влияние на фильмы про героев комиксов.