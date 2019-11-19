Кремль не намерен комментировать заявления на слушаниях в США по импичменту

"Мы предпочитаем не вмешиваться. Вы знаете, что каждый раз накануне выборного процесса, накануне электорального процесса американцы очень сильно подвержены обострению русофобских настроений. Не миновала их участь и на этот раз", - заявил Песков.

"То, что там происходит... безусловно, с большим интересом за этим наблюдают во всем мире, в том числе и в нашей стране, но комментировать это мы никак не хотим. Пусть с этим справляются и этим занимаются сами американцы, это их внутреннее дело. Мы никогда в их внутренние дела не вмешивались и вмешиваться не собираемся", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Кремль реагировать на заявления об отношениях с Россией, сделанные в США в ходе слушаний по вопросу импичмента президента.