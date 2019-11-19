Кремль не намерен комментировать заявления на слушаниях в США по импичменту

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Кремль не будет комментировать заявления об отношениях с Россией, сделанные в США в ходе слушаний по вопросу импичмента президента Дональда Трампа, это внутреннее дело страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы предпочитаем не вмешиваться. Вы знаете, что каждый раз накануне выборного процесса, накануне электорального процесса американцы очень сильно подвержены обострению русофобских настроений. Не миновала их участь и на этот раз", - заявил Песков.
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"То, что там происходит... безусловно, с большим интересом за этим наблюдают во всем мире, в том числе и в нашей стране, но комментировать это мы никак не хотим. Пусть с этим справляются и этим занимаются сами американцы, это их внутреннее дело. Мы никогда в их внутренние дела не вмешивались и вмешиваться не собираемся", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Кремль реагировать на заявления об отношениях с Россией, сделанные в США в ходе слушаний по вопросу импичмента президента.
Демократы в конгрессе начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией.
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