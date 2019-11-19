Автоэксперты рассказали о нюансах легальной продажи "красивых" номеров

"Закон хороший… Будет ли это способствовать сокращению (коррупции – ред.), зависит от того, как эта система будет применяться. Сама аукционная основа – это замечательно, а вот как это дальше будет развиваться – неизвестно", - прокомментировал инициативу руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Руководитель ФАР полагает, что на аукционе цены за "красивые" номера будут сравнимы с существующими сейчас на теневом рынке, что снизит уровень коррупции, но в случае госпошлин, пусть и повышенных, номера впоследствии могут перепродаваться.

"Дело в том, что ценник на такие номера (на теневом рынке – ред.) от 50 тысяч рублей до нескольких миллионов, а повышенная госпошлина будет 20-30 тысяч, скорее всего. Соответственно, если номер стоит 2 миллиона, а его продают за 20 тысяч, то его все равно перепродадут", - заметил Орел.