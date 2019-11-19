В Германии задержали россиянина по подозрению в сексуальных домогательствах

БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Полиция ФРГ заявила о задержании в аэропорту Мюнхена гражданина России по подозрению в сексуальных домогательствах и угрозах.
"Задержание было произведено 17 ноября, россиянин прибыл из Санкт-Петербурга. Он подозревается в публичных сексуальных домогательствах, угрозах и оскорблениях", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как следует из пресс-релиза полиции ФРГ, поступившего в распоряжение РИА Новости, 31-летний гражданин России посетил в августе текущего года концерт в Мюнхене, в ходе которого домогался одной из слушательниц, касался ее. После того, как спутник девушки сделал россиянину замечание, гражданин РФ ударил его и несколько раз пригрозил убить. Пара обратилась в полицию, однако подозреваемому удалось скрыться и вернуться в Россию.
Во вторник россиянин должен был предстать перед судом, в компетенцию которого входит определение дальнейшей меры пресечения, речь идет об аресте, говорится в пресс-релизе. В полиции ФРГ не смогли сообщить РИА Новости, было ли принято в отношении задержанного решение об аресте.