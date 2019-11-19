В Германии задержали россиянина по подозрению в сексуальных домогательствах

Как следует из пресс-релиза полиции ФРГ, поступившего в распоряжение РИА Новости, 31-летний гражданин России посетил в августе текущего года концерт в Мюнхене, в ходе которого домогался одной из слушательниц, касался ее. После того, как спутник девушки сделал россиянину замечание, гражданин РФ ударил его и несколько раз пригрозил убить. Пара обратилась в полицию, однако подозреваемому удалось скрыться и вернуться в Россию.