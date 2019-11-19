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РИА Новости

Следователи выясняют обстоятельства смерти многодетной матери в Якутии

14:23 19.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЯКУТСК, 19 ноя – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти многодетной матери в городе Вилюйск Якутии, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по региону Надежда Дворецкая.
Во вторник в СМИ появилась информация о том, что в Вилюйске покончила с собой многодетная женщина. Тело матери рядом с домом обнаружил старший из четверых детей, ученик второго класса. Якобы он сообщил об этом учителю, когда его спросили о причине двухдневного отсутствия в школе.
"Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 30-летней женщины в Вилюйском районе Якутии. Причины и обстоятельства смерти будут установлены по ее результатам", - рассказала Дворецкая.
По ее информации, дети находятся в реабилитационном центре, где им оказывается психологическая помощь.
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СУ СК РФ по республике Саха (Якутия)ВилюйскЯкутияПроисшествия
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