Следователи выясняют обстоятельства смерти многодетной матери в Якутии

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что в Вилюйске покончила с собой многодетная женщина. Тело матери рядом с домом обнаружил старший из четверых детей, ученик второго класса. Якобы он сообщил об этом учителю, когда его спросили о причине двухдневного отсутствия в школе.