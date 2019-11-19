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РИА Новости

В аэропорту Ижевска построят новый терминал и отремонтируют взлетную полосу

14:14 19.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
УФА, 19 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии планируют построить новый терминал аэропорта в Ижевске и отремонтировать взлетно-посадочную полосу, заявил главы республики Александр Бречалов на деловом завтраке с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.
По его словам, ижевский аэропорт был построен в 1974 году, а взлетно-посадочная полоса не ремонтировалась 30 лет.
Бречалов отметил, что Удмуртия и аэропорт включены в федеральную программу развития до 2024 года, в этом году уже начали проектирование, и это необходимый элемент для дальнейшего развития региона.
"Сегодня есть все предпосылки, что своевременно построим новый аэропортовый комплекс, а в 2024 году закончим реконструкцию взлетно-посадочной полосы, в том числе и благодаря вам", - обратился Бречалов к Дитриху.
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По словам Бречалова, за счет привлечения сторонних авиаперевозчиков, расширения парка судов, реконструкции зон вылета и прилета, повышения качества сервиса региональный аэропорт Ижевска вышел в конкурентное поле.
"Мы в 2018 году договорились с "Аэрофлотом" о том, что начнутся полеты. До этого у нас была своего рода монополия - только "Ижавиа" летала. Если пассажиропоток составлял 235-240 тысяч пассажиров, то с приходом "Аэрофлота" пассажиропоток достиг 350 тысяч человек. В чем-то мы стали конкурировать с Пермью и Татарстаном, а пассажиры, летающие по России через международные аэропорты, теперь добавляют трафик нам", - отметил глава Удмуртии.
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Удмуртская РеспубликаЕвгений ДитрихАлександр БречаловУдмуртияЭкономика
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