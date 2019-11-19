В аэропорту Ижевска построят новый терминал и отремонтируют взлетную полосу

УФА, 19 ноя - РИА Новости. Власти Власти Удмуртии планируют построить новый терминал аэропорта в Ижевске и отремонтировать взлетно-посадочную полосу, заявил главы республики Александр Бречалов на деловом завтраке с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом

По его словам, ижевский аэропорт был построен в 1974 году, а взлетно-посадочная полоса не ремонтировалась 30 лет.

Бречалов отметил, что Удмуртия и аэропорт включены в федеральную программу развития до 2024 года, в этом году уже начали проектирование, и это необходимый элемент для дальнейшего развития региона.

"Сегодня есть все предпосылки, что своевременно построим новый аэропортовый комплекс, а в 2024 году закончим реконструкцию взлетно-посадочной полосы, в том числе и благодаря вам", - обратился Бречалов к Дитриху.

По словам Бречалова, за счет привлечения сторонних авиаперевозчиков, расширения парка судов, реконструкции зон вылета и прилета, повышения качества сервиса региональный аэропорт Ижевска вышел в конкурентное поле.