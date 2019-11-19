Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

"Версий событий у защиты более десятка – начиная от банального убийства, как это представлено в прессе, и заканчивая какими-то мистическими версиями… Недавно специалисты по психологии, психиатрии в рамках формулирования вопросов по предстоящей психолого-психиатрической экспертизе задали интересный вопрос по поводу фазы Луны. Оказывается, Луна была в активной фазе, было три дня до полнолуния, и это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении, дебюты психических расстройств совершаются именно в это время", - рассказал он.