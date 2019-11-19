Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.
"Версий событий у защиты более десятка – начиная от банального убийства, как это представлено в прессе, и заканчивая какими-то мистическими версиями… Недавно специалисты по психологии, психиатрии в рамках формулирования вопросов по предстоящей психолого-психиатрической экспертизе задали интересный вопрос по поводу фазы Луны. Оказывается, Луна была в активной фазе, было три дня до полнолуния, и это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении, дебюты психических расстройств совершаются именно в это время", - рассказал он.
По информации адвоката, вопрос о назначении Соколову психолого-психиатрической экспертизы будет решен на этой неделе.
Он также сообщил, что Соколову передали в СИЗО книги и очки. "Ему переданы защитой книжки, это "Теория этногенеза" Гумилева, также (другие - ред.) книги из его квартиры… Поэтому достаточно литературы, чтобы, насколько это возможно, отвлечься от ситуации. Очки тоже были переданы своевременно", - заявил Почуев.
"Сокамерник, насколько мы знаем, неконфликтный", - добавил адвокат.
Он предположил, что Соколов на суде принесет извинения родственникам погибшей аспирантки. "Со стороны защиты мы уже приносили соболезнования, со стороны самого Олега Валерьевича – у него такой возможности сейчас нет, поскольку в СИЗО нет возможности каких-то публичных извинений. На суде, я уверен, он принесет свои извинения. Вряд ли они уместны в данной ситуации именно сейчас", - считает Почуев.
15 ноября, 16:53Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка выловили из реки Мойки, куда он, по данным СМИ, сначала попытался выкинуть останки Ещенко, а затем прыгнул в воду сам, поскольку они не тонули. В суде Соколов признался в убийстве и согласился, что его надо содержать в СИЗО. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".