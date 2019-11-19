В ООН призвали Иран отказаться от оружия при разгоне митингов

ЖЕНЕВА, 19 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Власти Ирана должны воздержаться от использования боевого оружия при разгоне демонстраций в стране и восстановить доступ в интернет, заявил во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл

В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки.

"Мы озабочены сообщениями о нарушениях международных норм и стандартов по использованию силы, включая использование боевого оружия при разгоне демонстраций в Иране во время протестов в пятницу и выходные. Мы особенно встревожены тем, что использование боевого оружия, предположительно, привело к гибели значительного количества людей по всей стране", - сказал он.

Как заявляет Управление, за период с пятницы по понедельник в ходе демонстраций в 8 регионах страны погибли по меньшей мере тысяча человек. Однако официального подтверждения нет, так как в стране нет офиса по правам человека ООН, а отсутствие интернета осложняет мониторинг, заявили в ООН

В иранских СМИ проходила информация об одном погибшем участнике акций протеста и трех правоохранителях. Официальные власти Ирана неоднократно заявляли, что признают право граждан на выражения мнения и протесты и рассчитывают на сотрудничество с политическими силами страны, а также религиозными деятелями для урегулирования, предупреждая, что ситуацией могут "злоупотребить" иностранные силы.

УВКПЧ ООН призвало власти Ирана не использовать силу при разгоне демонстраций и ограничить силовые акции в случае, если манифестации становятся более агрессивными. Протестующие также должны придерживаться мирного характера своих выступлений, заявили в ООН.