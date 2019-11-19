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РИА Новости

В ООН призвали Иран отказаться от оружия при разгоне митингов

14:11 19.11.2019
2022
© REUTERS / WANA/Nazanin TabatabaeeПротест в Тегеране
Протест в Тегеране
© REUTERS / WANA/Nazanin Tabatabaee
ЖЕНЕВА, 19 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Ирана должны воздержаться от использования боевого оружия при разгоне демонстраций в стране и восстановить доступ в интернет, заявил во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки.
"Мы озабочены сообщениями о нарушениях международных норм и стандартов по использованию силы, включая использование боевого оружия при разгоне демонстраций в Иране во время протестов в пятницу и выходные. Мы особенно встревожены тем, что использование боевого оружия, предположительно, привело к гибели значительного количества людей по всей стране", - сказал он.
Как заявляет Управление, за период с пятницы по понедельник в ходе демонстраций в 8 регионах страны погибли по меньшей мере тысяча человек. Однако официального подтверждения нет, так как в стране нет офиса по правам человека ООН, а отсутствие интернета осложняет мониторинг, заявили в ООН.
В иранских СМИ проходила информация об одном погибшем участнике акций протеста и трех правоохранителях. Официальные власти Ирана неоднократно заявляли, что признают право граждан на выражения мнения и протесты и рассчитывают на сотрудничество с политическими силами страны, а также религиозными деятелями для урегулирования, предупреждая, что ситуацией могут "злоупотребить" иностранные силы.
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Помпео призвал власти Ирана восстановить работу интернета
УВКПЧ ООН призвало власти Ирана не использовать силу при разгоне демонстраций и ограничить силовые акции в случае, если манифестации становятся более агрессивными. Протестующие также должны придерживаться мирного характера своих выступлений, заявили в ООН.
"Мы призываем правительство немедленно восстановить доступ к интернету и другие средства связи, которые нужны для свободы выражения мнения и доступа к информации", - подчеркнул Колвилл.
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Протесты в ИранеРуперт КолвиллООНИранВ мире
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