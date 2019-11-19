В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании лекарств

Суть этого механизма заключается в том, чтобы при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ Россия могла производить этот препарат сама, заплатив держателю патента.

Как ранее в ноябре на встрече с главой кабмина РФ Дмитрием Медведевым отмечал Артемьев, служба отмечала за последние годы прецеденты, когда иностранные корпорации отказывались поставлять жизненно важные лекарства в Россию. Он также пояснил, что это прежде всего касается препаратов для людей с неизлечимыми заболеваниями.