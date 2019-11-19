В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании лекарств

СКОЛКОВО, 19 ноя - РИА Новости. Законопроект о введении механизма принудительного лицензирования лекарственных средств внесен в Госдуму, сообщил в ходе выступления на конференции "Антимонопольная политика: наука, практика, образование" глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев.
"Законопроект внесен в Государственную думу", - сказал он.
Суть этого механизма заключается в том, чтобы при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ Россия могла производить этот препарат сама, заплатив держателю патента.
Как ранее в ноябре на встрече с главой кабмина РФ Дмитрием Медведевым отмечал Артемьев, служба отмечала за последние годы прецеденты, когда иностранные корпорации отказывались поставлять жизненно важные лекарства в Россию. Он также пояснил, что это прежде всего касается препаратов для людей с неизлечимыми заболеваниями.
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