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РИА Новости

В Татарстане оштрафовали многодетную мать, которая пустила ребенка за руль

14:03 19.11.2019 (обновлено: 14:27 19.11.2019)
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Стоп-кадр видео ребенка за рулем автомобиля
Стоп-кадр видео ребенка за рулем автомобиля
КАЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Полиция оштрафовала на 35 тысяч рублей многодетную мать из Набережных Челнов, посадившую шестилетнего сына за руль машины, разогнавшейся на трассе до 130 километров в час, сообщает во вторник МВД по Татарстану.
Соответствующее видео опубликовала в социальных сетях сама нарушительница - Агина Алтынбаева. В комментарии к ролику многодетная мать, уже не раз привлекавшая внимание полиции своими методами воспитания, с гордостью написала, что ее дети умеют "с легкостью" водить машину.
Уже после поднявшейся шумихи Алтынбаева укорила комментаторов, что они "не вправе судить, не пройдя [ее] жизнь", а живет она "как хочет, ни о чем не жалеет".
В полиции девушка пояснила, что "посадила за руль своей автомашины среднего сына 2012 года рождения намеренно, так как хотела научить его управлять транспортным средством".
"При этом осознавая, что нарушает правила дорожного движения. В отношении нее инспекторами ГИБДД были составлены протоколы об административном правонарушении", - говорится в пресс-релизе.
В общей сложности, выписаны протоколы на 35 тысяч рублей – собственно за то, что усадила ребенка за руль, за превышение скорости, за нарушение правил перевозки пассажиров и правил пользования ремнями безопасности.
Кроме того, многодетную мать могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Это тоже административная статья, предполагает до 500 рублей штрафа.
Полиция назвала Алтынбаеву злостной нарушительницей правил дорожного движения. Только за последние два года ее 31 раз уличали в нарушениях ПДД, в том числе в вождении с младенцем на руках.
Президент Федерации автомобильного спорта Воронежской области Алексей Филимонов
13 сентября, 16:39
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ГИБДД МВД РФТатарстанКазаньПроисшествия
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