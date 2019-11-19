Опубликовано видео с места падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Портал "Пенза-Взгляд" Портал "Пенза-Взгляд" опубликовал видео, снятое очевидцем после того, как автомобиль провалился под землю на парковке у магазина.

На кадрах видно, что из ямы в асфальте идет обильный пар.

© Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе © Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

Ранее стало известно, что около 09:40 мск из-за обвала асфальта автомобиль "Лада Ларгус" провалился в яму. В результате погибли два человека. В пресс-службе областного главка МЧС заявили, что погибшим мужчинам было 53 и 49 лет.

Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова сообщила РИА Новости, что в настоящее время прокуратура проводит проверку, на месте работает прокурор Октябрьского района Пензы

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Фигурантам дела, круг которых устанавливается, будет грозить до четырех лет заключения, уточнили в областном управлении СК России.