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РИА Новости

Опубликовано видео с места падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

13:57 19.11.2019 (обновлено: 18:07 19.11.2019)
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Портал "Пенза-Взгляд" опубликовал видео, снятое очевидцем после того, как автомобиль провалился под землю на парковке у магазина.
На кадрах видно, что из ямы в асфальте идет обильный пар.
© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Ранее стало известно, что около 09:40 мск из-за обвала асфальта автомобиль "Лада Ларгус" провалился в яму. В результате погибли два человека. В пресс-службе областного главка МЧС заявили, что погибшим мужчинам было 53 и 49 лет.
Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова сообщила РИА Новости, что в настоящее время прокуратура проводит проверку, на месте работает прокурор Октябрьского района Пензы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Фигурантам дела, круг которых устанавливается, будет грозить до четырех лет заключения, уточнили в областном управлении СК России.
© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
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ПензаПроисшествия
Популярные комментарии
Я вряд ли смогу без матюков, написать то что хочу сейчас сказать... Главное чтобы сейчас из какого-нибудь сантехника дяди Васи, крайнего не сделали... Хотя зная как у нас идут раследования, никто не будет искать первопричину... Погибшим царствия небесного... жутчайшая смерть...
19 ноября, 16:46
wwerwolf773
10810703
Теплосети выпотрошить, кто этот участок к зиме готовил.
19 ноября, 14:00
vvab6
9200000
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