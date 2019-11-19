Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом

"Это значительное увеличение в основном связано с поступлением 1,119 миллиарда евро от продления концессионного договора Афинского международного аэропорта, которые первоначально предполагалось получить в 2018 году, а также поступлением 644 миллионов евро от ANFA (Соглашения о чистых финансовых активах, принадлежащих национальным центральным банкам еврозоны – ред.) в мае 2019 года, не предусмотренным в бюджете на этот год", - поясняется в поступившем в РИА Новости сообщении минфина.