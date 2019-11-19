В Пензе завели дело после гибели двух человек в машине, провалившейся в яму

Ранее в региональном главке МЧС РИА Новости сообщили, что автомобиль "Лада Ларгус" во вторник утром полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. В прокуратуре региона уточнили, что в результате погибли два человека. На фото, предоставленных пресс-службой главка МЧС, видно, что автомобиль полностью ушел под землю в яму в асфальте, из которой идет пар.
© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
"По факту смерти двух лиц незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, будет грозить до четырех лет заключения.
По версии следствия, утром во вторник на улице Аустрина произошел обвал грунта и асфальта, и припаркованный около одного из магазинов автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, провалился в образовавшуюся яму, заполненную горячей водой, в результате чего потерпевшие скончались на месте.
© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе руководителя следственного управления СК РФ по региону Дмитрия Матушкина, его первого заместителя Владимира Архангельского, следователей и криминалистов, проводится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС, погибшим мужчинам было 53 и 49 лет.
Прокуратура региона сообщила, что прокуратура Октябрьского района Пензы проводит проверку обстоятельств ЧП. На месте происшествия находятся работники прокуратуры района во главе с прокурором района Алексеем Поповым. "По итогам прокурорской проверки будут приняты необходимые меры реагирования", - говорится в сообщении.