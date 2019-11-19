В Пензе завели дело после гибели двух человек в машине, провалившейся в яму

Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

© Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

ПЕНЗА, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие во вторник возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двух человек, провалившихся на машине под землю в яму с горячей водой в Следствие во вторник возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двух человек, провалившихся на машине под землю в яму с горячей водой в Пензе сообщило областное управление СК РФ

Ранее в региональном главке МЧС РИА Новости сообщили , что автомобиль "Лада Ларгус" во вторник утром полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. В прокуратуре региона уточнили, что в результате погибли два человека. На фото, предоставленных пресс-службой главка МЧС, видно, что автомобиль полностью ушел под землю в яму в асфальте, из которой идет пар.

© Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе © Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

"По факту смерти двух лиц незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, будет грозить до четырех лет заключения.

По версии следствия, утром во вторник на улице Аустрина произошел обвал грунта и асфальта, и припаркованный около одного из магазинов автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, провалился в образовавшуюся яму, заполненную горячей водой, в результате чего потерпевшие скончались на месте.

© Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе © Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе руководителя следственного управления СК РФ по региону Дмитрия Матушкина, его первого заместителя Владимира Архангельского, следователей и криминалистов, проводится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС, погибшим мужчинам было 53 и 49 лет.