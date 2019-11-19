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РИА Новости

Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена

14:34 19.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАктер Кристиан Бэйл
Актер Кристиан Бэйл
© Sputnik
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.
В интервью изданию актер рассказал, что режиссер Кристофер Нолан часто говорил: "Мы снимаем только один фильм. Это все, над чем мы сейчас работаем". Даже когда ему предложили снять вторую часть, он сомневался.
"Кристофер всегда говорил мне, что если нам повезет и мы снимем три ленты, нам нужно будет закончить с этим проектом, — пояснил Бэйл. — Когда ко мне подошли представители Warner Bros. и спросили, как насчет четвертой части, я ответил: "Нет. Нам нужно придерживаться идеи Криса, который всегда хотел сделать трилогию. Давайте не будем слишком увлекаться и откажемся от четвертого фильма".
После этого Бэйлу сообщили, что "в его услугах больше нет необходимости".
Трилогия Кристофера Нолана выходила на экраны с 2005 по 2012 годы: "Бэтмен: Начало" (2005), "Темный рыцарь" (2008) и "Темный рыцарь: возрождение легенды" (2012).
В новой экранизации комиксов о Бэтмене, которую снимет Мэтт Ривз, главную роль сыграет Роберт Паттинсон.
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КультураКино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонКристофер Нолан
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