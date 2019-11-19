В НАСА подтвердили наличие водяного пара над поверхностью спутника Юпитера

"Основные химические элементы (углерод, водород, кислород, азот, фосфор и сера) и источники энергии - два из трех необходимых условий для жизни - встречаются по всей Солнечной системе. Но третий элемент - жидкая вода - это то, что сложно найти за пределами планеты Земля", - заявил планетолог НАСА Лукас Паганини, руководивший исследованием.