В НАСА подтвердили наличие водяного пара над поверхностью спутника Юпитера

"Основные химические элементы (углерод, водород, кислород, азот, фосфор и сера) и источники энергии - два из трех необходимых условий для жизни - встречаются по всей Солнечной системе. Но третий элемент - жидкая вода - это то, что сложно найти за пределами планеты Земля", - заявил планетолог НАСА Лукас Паганини, руководивший исследованием.
"Пока ученые не обнаружили жидкой воды напрямую, мы нашли следующую по важности вещь - воду в форме пара", - добавил он.
Такое открытие было сделано благодаря наблюдениям за спутником с помощью телескопа НАСА на Гавайях. Для исследований использовался спектрограф астрономической обсерватории Кека. Команда ученых сообщила, что обнаруженной ими воды, выделяющейся на Европе, хватило бы, чтобы заполнить олимпийский бассейн за несколько минут. В то же время было установлено, что выделение воды происходит нечасто, по крайней мере, если речь идет о тех количествах, которые можно было бы обнаружить с Земли. Как сообщается, слабый, но отчетливый сигнал водяного пара ученым удалось засечь всего один раз в ходе 17 наблюдений с 2016 по 2017 годы.
По сообщению НАСА, ученые вскоре смогут более детально изучить спутник Юпитера Европу в рамках миссии Europa Clipper, которую планируется начать в середине 2020 года.
Ранее глава НАСА Джим Брайденстайн не исключил, что, помимо Земли, жизнь может существовать ещё где-то в Солнечной системе. По его словам, наиболее подходящим местом можно считать спутник Юпитера Европу, который покрыт ледяной коркой, под ней может находиться океан. Он добавил, что Европа может стать следующей целью космических изучений.
28 октября, 19:18РИА НаукаУченые нашли шестую карликовую планету в Солнечной системе