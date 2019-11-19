ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс американских военных инструкторов

"Морковка для националистической лошади". Политик о курсе Украины в НАТО Принятие Украины в НАТО приведет к настоящей войне с Россией, считает американский профессор Стивен Коэн. Никто ее туда принимать и не собирался, уверен политик Николай Стариков. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.