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РИА Новости

ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс американских военных инструкторов

13:37 19.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские инструкторы
Американские инструкторы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Американские инструкторы. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Американские инструкторы прибыли к линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о появлении флагов США на позициях 14 и 59 бригад ВС Украины у линии соприкосновения в Донбассе.
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"Руководство США, несмотря на внутренние разногласия, продолжает оказывать военную помощь Украине. Так, после проведения в ноябре текущего года официальных совместных учений НАТО Rapid Trident-2019, часть иностранных инструкторов была отправлена в зону проведения Операции объединенных сил (ООС)", - рассказал Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, около десяти американских военнослужащих уже прибыли в зону ответственности 14 бригады ВС Украины. "Нам известно, что с 15 ноября в районе населенного пункта Крымское натовские инструкторы начали проводить занятия по подготовке украинских военнослужащих. Основное внимание уделяется обучению минно-взрывному делу и слаженности действий в составе групп, численностью три - пять человек", - добавил Филипоненко.
Офицер пресс-службы обратил внимание на увеличение обстрелов территории ЛНР именно с позиций 14 бригады. "Особая активность украинских боевиков отмечается в районе населенного пункта Крымское", - уточнил Филипоненко.
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