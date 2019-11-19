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РИА Новости

Троих жителей Самарской области задержали за попытку кражи нефти

13:32 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Полиция задержала троих жителей Самарской области за попытку кражи нефти из нефтепровода, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по региону.
По данным полиции, в ноябре сотрудники правоохранительных органов обнаружили нефтеврезку в Елховском районе Самарской области, в ходе оперативных мероприятий рядом с незаконной врезкой в нефтепровод полиция задержала троих мужчин.
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"Предполагаемыми злоумышленниками – не судимыми жителями Тольятти 1983 и 1988 годов рождения и самарцем 1964 года рождения, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за подделку документов, была осуществлена попытка хищения нефтепродуктов с помощью автоматизированных приспособлений", - говорится в сообщении.
Следователи, по информации полиции, возбудили уголовное дело по статье "покушение на кражу, совершенную из нефтепровода". Отмечается, что в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, на базе в Красноярском районе Самарской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли свыше 20 тонн похищенных нефтепродуктов, ущерб оценен в более чем 450 тысяч рублей.
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