Троих жителей Самарской области задержали за попытку кражи нефти

САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Полиция задержала троих жителей Полиция задержала троих жителей Самарской области за попытку кражи нефти из нефтепровода, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по региону.

По данным полиции, в ноябре сотрудники правоохранительных органов обнаружили нефтеврезку в Елховском районе Самарской области, в ходе оперативных мероприятий рядом с незаконной врезкой в нефтепровод полиция задержала троих мужчин.

"Предполагаемыми злоумышленниками – не судимыми жителями Тольятти 1983 и 1988 годов рождения и самарцем 1964 года рождения, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за подделку документов, была осуществлена попытка хищения нефтепродуктов с помощью автоматизированных приспособлений", - говорится в сообщении.

Следователи, по информации полиции, возбудили уголовное дело по статье "покушение на кражу, совершенную из нефтепровода". Отмечается, что в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.