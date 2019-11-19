Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T13:27+0300
https://ria.ru/20191119/1561117142.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155853/26/1558532697_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fc020281d6a30491503cdddc1cfa128e.jpg
РИА Новости

В Росрыболовстве заявили, что сброс воды угрожает экологии Черного моря

13:27 19.11.2019
2398
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты во время шторма
Набережная Ялты во время шторма
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Набережная Ялты во время шторма. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Распреснение отдельных участков наблюдается в Черном море, сообщил журналистам замруководителя Росрыболовства Василий Соколов перед заседанием Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета.
"Ситуация очень негативная, потому что те меры, которые предпринимают наши соседи, - идет сброс воды - это нарушает экологию Черного моря", - сказал он.
Соколов отметил, что ситуация складывается не только в части проблем с пресной водой на Крымском полуострове, но еще и "с распреснением определенных участков Черного моря, что тоже негативно".
Пластиковый стаканчик на пляже
3 июля, 14:36
Экологи рассказали о пластиковых загрязнителях Черного и Азовского морей
003092
Обсудить 1
Василий СоколовЧерное мореРосрыболовствоРостов-на-ДонуОбщество
Рекомендуем
Собака в костюме
В Минприроды выступили за внеплановые проверки владельцев домашних животных
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Михаил Каабак
Уволенный детский трансплантолог рассказал о претензиях Минздрава
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
Медведь пытается уничтожить обнаруженную фотоловушку в Кроноцком заповеднике
На Камчатке сфотографировали медведя, спящего в "гнезде" из травы
Китаец смастерил Mercedes из дерева
Китаец смастерил Mercedes из дерева
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги
Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги
Винодельческое предприятие Массандра в Крыму
Госдума доработает поправки в законодательство в части виноделия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Американский сенат поддержал проект о защите прав человека в Гонконге
03:00Запертый сгусток света поможет в создании устройства для анализов на дому
02:58В Дамаске слышны мощные взрывы
02:58В Таллине потребовали от России вернуть "эстонские территории"
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
Лента новостейМолния