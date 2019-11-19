В Росрыболовстве заявили, что сброс воды угрожает экологии Черного моря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Распреснение отдельных участков наблюдается в Черном море, сообщил журналистам замруководителя Росрыболовства Василий Соколов перед заседанием Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета.
"Ситуация очень негативная, потому что те меры, которые предпринимают наши соседи, - идет сброс воды - это нарушает экологию Черного моря", - сказал он.
Соколов отметил, что ситуация складывается не только в части проблем с пресной водой на Крымском полуострове, но еще и "с распреснением определенных участков Черного моря, что тоже негативно".