Немецкий политик: статус Крыма через 20 лет может никого не волновать

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Статус Крыма через 20 лет уже может никого не волновать, вопрос принадлежности полуострова не должен мешать России и Европе решать более срочные, важные для жизни людей вопросы, заявил во вторник на Пятом молодежном форуме "Потсдамских встреч" немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.
"Посмотрим, может, через 20 лет все поменяется. Может быть, через 20 лет мы будем так близки друг к другу, что статус Крыма вообще никого на самом деле волновать не будет", - заявил Платцек.
"Понятно, что сейчас никто не будет ничего назад отдавать и никто не будет признавать никаких статусов, у нас просто разные мнения, но давайте не делать из этого предмет постоянных споров", - призвал он.
Политик считает, что отношение к статусу Крыма не должно мешать решать другие проблемы и тормозить прогресс в отношениях с Россией.
"Крымский вопрос мешает решать гораздо более срочные вопросы, от которых зависит жизнь людей. В Крыму никто не страдает, а вот на востоке Украины - извините", - указал Платцек.
Он напомнил, что "сейчас идёт пятый год после начала всего украинского кризиса, и сейчас стало понятно, что российская сторона на тему Крыма смотрит совершенно иначе, чем в Германии или Евросоюзе". "У них совсем иная история в голове и в сердце - совсем не та, что у Европейского союза или у немцев. Из этого нам стоит сделать выводы. Мы замечаем, что мы просто по-разному смотрим на вещи, на одну и ту же реальность. Это вряд ли поменяется, с этим ничего не поделать", - заявил политик.
"Мне бы очень не хотелось, чтобы статус Крыма стал для нас камнем преткновения и исключил все варианты и закрыл все пути, которые у нас есть. В недавней истории есть примеры того, как можно решать такие сложные вопросы, не заставляя одну из сторон сходить с каких-то убеждений", - добавил политик.
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"Потсдамские встречи" под патронатом министров иностранных дел России и Германии проходят 18-19 ноября. Мероприятие проводится по линии немецкой неправительственной организации Германо-российский форум и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.