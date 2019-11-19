Немецкий политик: статус Крыма через 20 лет может никого не волновать

"Посмотрим, может, через 20 лет все поменяется. Может быть, через 20 лет мы будем так близки друг к другу, что статус Крыма вообще никого на самом деле волновать не будет", - заявил Платцек.

"Понятно, что сейчас никто не будет ничего назад отдавать и никто не будет признавать никаких статусов, у нас просто разные мнения, но давайте не делать из этого предмет постоянных споров", - призвал он.

Он напомнил, что "сейчас идёт пятый год после начала всего украинского кризиса, и сейчас стало понятно, что российская сторона на тему Крыма смотрит совершенно иначе, чем в Германии или Евросоюзе". "У них совсем иная история в голове и в сердце - совсем не та, что у Европейского союза или у немцев. Из этого нам стоит сделать выводы. Мы замечаем, что мы просто по-разному смотрим на вещи, на одну и ту же реальность. Это вряд ли поменяется, с этим ничего не поделать", - заявил политик.