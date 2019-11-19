Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T13:27+0300
https://ria.ru/20191119/1561117101.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155936/05/1559360507_0:154:2927:1800_1036x0_80_0_0_a67e30c164843e1cfb0739de365dfeac.jpg
РИА Новости

Немецкий политик: статус Крыма через 20 лет может никого не волновать

13:27 19.11.2019
3927
© AP Photo / Pavel GolovkinМаттиас Платцек
Маттиас Платцек
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Статус Крыма через 20 лет уже может никого не волновать, вопрос принадлежности полуострова не должен мешать России и Европе решать более срочные, важные для жизни людей вопросы, заявил во вторник на Пятом молодежном форуме "Потсдамских встреч" немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.
"Посмотрим, может, через 20 лет все поменяется. Может быть, через 20 лет мы будем так близки друг к другу, что статус Крыма вообще никого на самом деле волновать не будет", - заявил Платцек.
Вид на набережную города Судака
24 октября, 20:24
В Совфеде поставили условия для переговоров с Киевом по статусу Крыма
"Понятно, что сейчас никто не будет ничего назад отдавать и никто не будет признавать никаких статусов, у нас просто разные мнения, но давайте не делать из этого предмет постоянных споров", - призвал он.
Политик считает, что отношение к статусу Крыма не должно мешать решать другие проблемы и тормозить прогресс в отношениях с Россией.
"Крымский вопрос мешает решать гораздо более срочные вопросы, от которых зависит жизнь людей. В Крыму никто не страдает, а вот на востоке Украины - извините", - указал Платцек.
Крымский мост
10 октября, 12:56
В Крыму отвергли идею обсуждения статуса полуострова на встрече "четверки"
Он напомнил, что "сейчас идёт пятый год после начала всего украинского кризиса, и сейчас стало понятно, что российская сторона на тему Крыма смотрит совершенно иначе, чем в Германии или Евросоюзе". "У них совсем иная история в голове и в сердце - совсем не та, что у Европейского союза или у немцев. Из этого нам стоит сделать выводы. Мы замечаем, что мы просто по-разному смотрим на вещи, на одну и ту же реальность. Это вряд ли поменяется, с этим ничего не поделать", - заявил политик.
"Мне бы очень не хотелось, чтобы статус Крыма стал для нас камнем преткновения и исключил все варианты и закрыл все пути, которые у нас есть. В недавней истории есть примеры того, как можно решать такие сложные вопросы, не заставляя одну из сторон сходить с каких-то убеждений", - добавил политик.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
16 августа, 08:53
Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
"Потсдамские встречи" под патронатом министров иностранных дел России и Германии проходят 18-19 ноября. Мероприятие проводится по линии немецкой неправительственной организации Германо-российский форум и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Гости Севастополя фотографируются на набережной города в рамках патриотической акции Бесплатное фото
30 июля, 10:11
В Крыму отвергли идею о международной площадке по статусу полуострова
3241002
Обсудить 1
Маттиас ПлатцекЕвросоюзЕвропаКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Здание Президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте
Как в российской науке оказались агенты влияния
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Михаил Каабак
Уволенный детский трансплантолог рассказал о претензиях Минздрава
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
Депутат бундестага Александер Ной
Александер Ной: в Берлине до сих пор считают, что русские должны склониться
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий политик: в ФРГ до сих пор считают, что "русские должны склониться"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Американский сенат поддержал проект о защите прав человека в Гонконге
03:00Запертый сгусток света поможет в создании устройства для анализов на дому
02:58В Дамаске слышны мощные взрывы
02:58В Таллине потребовали от России вернуть "эстонские территории"
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
Лента новостейМолния