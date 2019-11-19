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РИА Новости

АТОР: спрос россиян на новогодние туры значительно вырос

13:49 19.11.2019
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© Depositphotos / PashapixelСанта-Клаус на пляже
Санта-Клаус на пляже
© Depositphotos / Pashapixel
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди российских туристов значительно вырос, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она отметила, что вопреки непростой общеэкономической ситуации, увеличился интерес к турам на январские праздники. Участники рынка сообщают, на некоторые массовые направления число заявок выросло за год на 17%. Есть курорты, на которые было продано на 50% больше путевок, чем год назад.
"В прошлом году общая картина продаж популярных направлений на Новый год так и не определилась до середины ноября. Несмотря на акции раннего бронирования, люди не спешили заказывать туры, — прокомментировала ситуацию представитель АТОР. — В этом году к концу октября практически сложилась более или менее полная картина спроса, и мы можем говорить о десятке наиболее востребованных направлений".
Ломидзе перечислила наиболее популярные у российских туристов страны: Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия (Гоа), Индонезия и Малайзия.
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