Медведев встретился с премьером Белоруссии

В протокольной части встречи главы правительств не стали делать заявлений, ограничившись только парой фразой. Медведев поинтересовался у своего визави, как тот добрался, и предложил выпить по чашке чая.

Чуть позже во вторник премьер-министры двух стран проведут заседание союзного совмина; стороны планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и ход подготовки дорожных карт по интеграции, некоторые из которых, включая документы в нефтегазовой сфере, пока согласовать не удалось.