Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2019-11-19T13:18+0300
https://ria.ru/20191119/1561116706.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156007/39/1560073958_0:0:2876:1619_1036x0_80_0_0_c81c5ee46707e2b4c6a85b7ce9bea0fa.jpg
РИА Новости

Медведев встретился с премьером Белоруссии

13:18 19.11.2019
714
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в инновационном центре "Сколково"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в инновационном центре Сколково
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник проводит отдельную встречу с белорусским коллегой Сергеем Румасом перед заседанием совета министров союзного государства России и Белоруссии.
Двусторонние переговоры проходят в Горках - подмосковной резиденции российского премьера.
В протокольной части встречи главы правительств не стали делать заявлений, ограничившись только парой фразой. Медведев поинтересовался у своего визави, как тот добрался, и предложил выпить по чашке чая.
Чуть позже во вторник премьер-министры двух стран проведут заседание союзного совмина; стороны планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и ход подготовки дорожных карт по интеграции, некоторые из которых, включая документы в нефтегазовой сфере, пока согласовать не удалось.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии
18 ноября, 18:46Союзное государство
Россия и Белоруссия продолжат интеграцию в рамках Союзного государства
422004
Обсудить 0
Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин
Путин проведет переговоры с президентом Швейцарии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Северная Македония может стать полноправным членом НАТО в начале 2020 года
Протест в Тегеране
Германия рассчитывает на готовность властей Ирана к диалогу с протестующими
Мария Бутина
Бутина поблагодарила президента России за помощь в ее возвращении на родину
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
Избирком Шри-Ланки объявил Раджапаксу победителем президентских выборов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Переговоры Медведева и Румаса завершились после семи часов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Медведев призвал создавать равные условия для российских и белорусских фирм
Американские военные во время учений
США в десять раз увеличат военный контингент в Польше
Президент РФ Владимир Путин
Дата визита Путина на Кубу будет зависеть от его графика
Полиция Сомали патрулирует одну из улиц Могадишо. Архивное фото
Названы самые опасные страны для путешественников
Газораспределительная станция
В Кремле назвали претензии Украины к России по газу абсурдными
Американские инструкторы
ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс американских военных инструкторов
Протест в Тегеране
В ООН призвали Иран отказаться от оружия при разгоне митингов
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
Минобороны ответило на заявление Турции о "невыполнении обещаний" по Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео
В МИД Китая ответили на обвинения Помпео в проведении кибератак против НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Американский сенат поддержал проект о защите прав человека в Гонконге
03:00Запертый сгусток света поможет в создании устройства для анализов на дому
02:58В Дамаске слышны мощные взрывы
02:58В Таллине потребовали от России вернуть "эстонские территории"
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
Лента новостейМолния