В Госдуме обсудят вопрос курения кальянов в ряде регионов

"Данный законопроект, конечно же, нуждается в доработке. В первом чтении мы будем принимать концепцию, с которой я полностью согласен, но существует масса нюансов, которые мы должны посмотреть ко второму чтению и, если понадобится, то внести поправки. Скажем, сегодня поднимался вопрос, и я полностью с этим согласен, как быть с кальянами в тех местах, где курение кальяна является древней традицией, скажем, в республиках Северного Кавказа, может быть, в каких-то поселениях, где живут выходцы из Средней Азии. Конечно же, мы не должны забывать и о том, что ограничивая с благой целью курение электронных видов табака в общественных местах, мы должны помнить и о тех древних традициях, которые существуют. Конечно же, мы это должны посмотреть", - сказал Менделевич РИА Новости.