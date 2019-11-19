Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T13:12+0300
https://ria.ru/20191119/1561116316.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:0:3542:1992_1036x0_80_0_0_143a7b0dd7e7ed90efc34aaa5b810e1e.jpg
РИА Новости

В Госдуме обсудят вопрос курения кальянов в ряде регионов

13:12 19.11.2019
152
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты ко второму чтению законопроекта о распространении антитабачного закона на электронные сигареты планируют обсудить регулирование курения кальяна для тех регионов и поселений в РФ, где это является древней традицией, чтобы учесть этот аспект при работе над законопроектом, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Думский комитет по охране здоровья на заседании во вторник принял решение рекомендовать Госдуме принять законопроект в первом чтении.
"Данный законопроект, конечно же, нуждается в доработке. В первом чтении мы будем принимать концепцию, с которой я полностью согласен, но существует масса нюансов, которые мы должны посмотреть ко второму чтению и, если понадобится, то внести поправки. Скажем, сегодня поднимался вопрос, и я полностью с этим согласен, как быть с кальянами в тех местах, где курение кальяна является древней традицией, скажем, в республиках Северного Кавказа, может быть, в каких-то поселениях, где живут выходцы из Средней Азии. Конечно же, мы не должны забывать и о том, что ограничивая с благой целью курение электронных видов табака в общественных местах, мы должны помнить и о тех древних традициях, которые существуют. Конечно же, мы это должны посмотреть", - сказал Менделевич РИА Новости.
Кальян
11 сентября, 11:20
В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
Депутат отметил, что поддержанный комитетом законопроект подытоживает то, о чем уже несколько лет говорят и в Госдуме, и в Совете Федерации, и в обществе в целом.
"Табакокурение у нас регулируется определенными законами, а появившиеся в последние десятилетия новые виды курительных веществ - это электронные сигареты, это вейпы, это IQOS, и кальяны в том числе, хотя они появились гораздо раньше, они не регулируются законами. Хотя вред для человека в первую очередь и во вторую очередь вред для окружающих несомненен", - сказал парламентарий.
Поэтому, считает депутат, запрет на употребление электронных видов курения в общественных местах или же приравнивание этих видов курения к курению табака давно уже напрашивался.
Кальян
15 ноября, 17:20
Нарколог рассказал, чем грозят организму 45 минут курения кальяна
110031
Обсудить 0
Борис МенделевичСеверный КавказСовет Федерации РФГосдума РФМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
Ребенок с ноутбуком
В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
Залив Анива у побережья острова Сахалин
На Сахалине закрыли участок главной дороги из-за метели
Винодельческое предприятие Массандра в Крыму
Госдума доработает поправки в законодательство в части виноделия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО планирует признать космос своей новой оперативной сферой
Владимир Зеленский
Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
Сотрудник полиции
Троих жителей Самарской области задержали за попытку кражи нефти
Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа. Архивное фото
Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Коллекторы оценили идею о доступе приставов к кредитным историям россиян
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
Красное вино
Эксперт Минздрава выступил против возвращения рекламы вина в СМИ
Полиция Сомали патрулирует одну из улиц Могадишо. Архивное фото
Названы самые опасные страны для путешественников
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
Матеуш Моравецкий
Моравецкий выступил за выгодную для Польши климатическую трансформацию
Полиция около университетской клиники в Штеглице где произошла стрельба. 26 июля 2016
В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Американский сенат поддержал проект о защите прав человека в Гонконге
03:00Запертый сгусток света поможет в создании устройства для анализов на дому
02:58В Дамаске слышны мощные взрывы
02:58В Таллине потребовали от России вернуть "эстонские территории"
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
Лента новостейМолния