В Госдуме обсудят вопрос курения кальянов в ряде регионов

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты ко второму чтению законопроекта о распространении антитабачного закона на электронные сигареты планируют обсудить регулирование курения кальяна для тех регионов и поселений в РФ, где это является древней традицией, чтобы учесть этот аспект при работе над законопроектом, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Думский комитет по охране здоровья на заседании во вторник принял решение рекомендовать Госдуме принять законопроект в первом чтении.
"Данный законопроект, конечно же, нуждается в доработке. В первом чтении мы будем принимать концепцию, с которой я полностью согласен, но существует масса нюансов, которые мы должны посмотреть ко второму чтению и, если понадобится, то внести поправки. Скажем, сегодня поднимался вопрос, и я полностью с этим согласен, как быть с кальянами в тех местах, где курение кальяна является древней традицией, скажем, в республиках Северного Кавказа, может быть, в каких-то поселениях, где живут выходцы из Средней Азии. Конечно же, мы не должны забывать и о том, что ограничивая с благой целью курение электронных видов табака в общественных местах, мы должны помнить и о тех древних традициях, которые существуют. Конечно же, мы это должны посмотреть", - сказал Менделевич РИА Новости.
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Депутат отметил, что поддержанный комитетом законопроект подытоживает то, о чем уже несколько лет говорят и в Госдуме, и в Совете Федерации, и в обществе в целом.
"Табакокурение у нас регулируется определенными законами, а появившиеся в последние десятилетия новые виды курительных веществ - это электронные сигареты, это вейпы, это IQOS, и кальяны в том числе, хотя они появились гораздо раньше, они не регулируются законами. Хотя вред для человека в первую очередь и во вторую очередь вред для окружающих несомненен", - сказал парламентарий.
Поэтому, считает депутат, запрет на употребление электронных видов курения в общественных местах или же приравнивание этих видов курения к курению табака давно уже напрашивался.