В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта

В прокуратуре уточняют, что речь идет о "радикально-исламистски настроенном" подозреваемом. По данным властей, с января 2019 года он приобретал детали и химикаты для изготовления взрывчатки.

"Она должна была взорваться в неустановленное время в неустановленном месте в Германии, чтобы убить и покалечить как можно больше людей", - говорится в заявлении.