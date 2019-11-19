Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов попытался покончить с собой, но ему помешал полицейский, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.
"Защита может подтвердить, что действительно он пытался совершить суицид. Он был пресечен действиями полицейских своевременно, угрозы для третьих лиц его действия не представляли, они были направлены исключительно на самого себя", - сказал он.
По его словам, попытка суицида произошла между следственными действиями, а не в ходе следственного эксперимента, как писали некоторые Telegram-каналы.
Сейчас Соколов "находится в удовлетворительном состоянии", однако его психологическое состояние "сильно подавленное".
По словам Почуева, в ходе визита председателя Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александра Холодова нарушений условий содержания Соколова выявлено не было.
Историк находится в обычной камере, его сосед - не рецидивист, а человек, тоже впервые обвиняемый по уголовной статье, сказал адвокат.
15 ноября, 16:53Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка выловили из реки Мойки, куда он, по данным СМИ, сначала попытался выкинуть останки Ещенко, а затем прыгнул в воду сам, поскольку они не тонули.
В суде Соколов признался в убийстве и согласился, что его надо содержать в СИЗО. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".