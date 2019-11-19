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РИА Новости

Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака

13:04 19.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный закон, которым вводятся стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения.
Законом предусматривается предоставление в 2020-2022 годах межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов ОМС для стимулирующих денежных выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профосмотров. Порядок и условия предоставления таких трансфертов, включая определение порядка денежных выплат и их размера, будут устанавливаться правительством РФ.
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Кроме того, закон меняет источник софинансирования расходов субъектов РФ на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС): начиная с 2020 года софинансирование этих расходов будет осуществляться за счет ассигнований федерального бюджета. Порядок софинансирования будет устанавливаться правительством.
Также, согласно закону, перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу ОМС, за счет бюджетов субъектов РФ, утверждается уполномоченным органом исполнительной власти региона.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.
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