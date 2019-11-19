Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный закон, которым вводятся стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения.

Законом предусматривается предоставление в 2020-2022 годах межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов ОМС для стимулирующих денежных выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профосмотров. Порядок и условия предоставления таких трансфертов, включая определение порядка денежных выплат и их размера, будут устанавливаться правительством РФ.

Кроме того, закон меняет источник софинансирования расходов субъектов РФ на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС): начиная с 2020 года софинансирование этих расходов будет осуществляться за счет ассигнований федерального бюджета. Порядок софинансирования будет устанавливаться правительством.

Также, согласно закону, перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу ОМС, за счет бюджетов субъектов РФ, утверждается уполномоченным органом исполнительной власти региона.