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РИА Новости

Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей

12:56 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против нетрадиционных семей, заявив, что "исключения" не должны определять норму.
Моравецкий во вторник выступает перед сеймом (нижней палатой парламента) с программной речью. После состоявшихся 13 октября в Польше парламентских выборов правительство страны в соответствии с конституцией ушло в отставку. На прошлой неделе президент Анджей Дуда вновь назначил Моравецкого главой кабинета министров. Теперь новый премьер должен получить вотум доверия от сейма, а до этого выступить перед депутатами. Ожидается, что голосование о вотуме доверия состоится во вторник вечером.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018 года
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"Семья есть и должна остаться фундаментом общества. Я знаю, что некоторые сегодня трактуют семью как пережиток. Все громче говорится о новых моделях семьи, тем более, что речь идет об экспериментах с меньшинствами и экспериментальных решениях с меньшинствами", - сказал Моравецкий.
"Мы не согласны, чтобы исключения определяли, что является нормой. Мы верим в то, что будущее наших детей должно строиться на стабильном фундаменте семьи. Семья –-это не только бастион каждого поляка. Семья - это также бастион всей Польши", - заключил он.
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