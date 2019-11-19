Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей

ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против нетрадиционных семей, заявив, что "исключения" не должны определять норму.
Моравецкий во вторник выступает перед сеймом (нижней палатой парламента) с программной речью. После состоявшихся 13 октября в Польше парламентских выборов правительство страны в соответствии с конституцией ушло в отставку. На прошлой неделе президент Анджей Дуда вновь назначил Моравецкого главой кабинета министров. Теперь новый премьер должен получить вотум доверия от сейма, а до этого выступить перед депутатами. Ожидается, что голосование о вотуме доверия состоится во вторник вечером.
11 ноября, 10:57Сказано в эфире"Какие-то сексуальные подтексты". Политолог о словах премьера Польши про РФПольский премьер-министр Матеуш Моравецкий недоволен позицией Европы в отношении России. Польша всегда играла роль рояля в кустах, считает политолог Леонид Крутаков. Такое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
"Семья есть и должна остаться фундаментом общества. Я знаю, что некоторые сегодня трактуют семью как пережиток. Все громче говорится о новых моделях семьи, тем более, что речь идет об экспериментах с меньшинствами и экспериментальных решениях с меньшинствами", - сказал Моравецкий.
"Мы не согласны, чтобы исключения определяли, что является нормой. Мы верим в то, что будущее наших детей должно строиться на стабильном фундаменте семьи. Семья –-это не только бастион каждого поляка. Семья - это также бастион всей Польши", - заключил он.