Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей

"Семья есть и должна остаться фундаментом общества. Я знаю, что некоторые сегодня трактуют семью как пережиток. Все громче говорится о новых моделях семьи, тем более, что речь идет об экспериментах с меньшинствами и экспериментальных решениях с меньшинствами", - сказал Моравецкий.