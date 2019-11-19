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РИА Новости

Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм

12:54 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 19 ноя - РИА Новости. Санкции США против Ирана являются ошибкой и нарушением международных норм, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне введенных Вашингтоном санкций против ядерного объекта в Фордо.
США в прошлом году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отменяет исключения из санкций, действовавшие для ядерного объекта в Фордо, где Иран повторно начал обогащение урана.
"Санкции являются большой политической и экономической ошибкой США, представляя собой меру, принятую против международных норм", - заявил Роухани во время передачи новым послом Австралии верительных грамот.
Слова Роухани приводятся в сообщении на его официальном сайте.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
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