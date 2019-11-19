Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм

ТЕГЕРАН, 19 ноя - РИА Новости. Санкции Санкции США против Ирана являются ошибкой и нарушением международных норм, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне введенных Вашингтоном санкций против ядерного объекта в Фордо.

США в прошлом году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отменяет исключения из санкций, действовавшие для ядерного объекта в Фордо, где Иран повторно начал обогащение урана.

"Санкции являются большой политической и экономической ошибкой США, представляя собой меру, принятую против международных норм", - заявил Роухани во время передачи новым послом Австралии верительных грамот.

Слова Роухани приводятся в сообщении на его официальном сайте.