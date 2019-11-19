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РИА Новости

Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию

12:51 19.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа. Архивное фото
Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа прибывает во вторник в Россию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, речь на переговорах 20 ноября пойдет о развитии двусторонних отношений и ситуации в регионе, сообщил РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед Абдеррахман ас-Саати.
"Переговоры между министрами иностранных дел Бахрейна и России пройдут 20 ноября, они обсудят двусторонние отношения и возможности их развития, а также ситуацию в регионе", - сказал посол.
Он указал, что в последние годы отношения между Россией и королевством "переживают расцвет".
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Халед бен Ахмед Аль ХалифаМИД БахрейнаСергей ЛавровМИД РФБахрейнРоссияВ мире
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