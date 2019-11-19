Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Грушко обсудил с послом Франции в Москве Сильви Берманн ситуацию на Украине в контексте подготовки встречи в "нормандском формате", говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД РФ, встреча состоялась 19 ноября.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений и актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Украине в контексте подготовки встречи в "нормандском формате", - говорится в заявлении министерства.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.