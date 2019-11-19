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РИА Новости

Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"

12:47 19.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Грушко обсудил с послом Франции в Москве Сильви Берманн ситуацию на Украине в контексте подготовки встречи в "нормандском формате", говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД РФ, встреча состоялась 19 ноября.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений и актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Украине в контексте подготовки встречи в "нормандском формате", - говорится в заявлении министерства.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Московский кремль
18 ноября, 13:04
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"
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Ситуация на УкраинеМИД РФАлександр ГрушкоФранцияРоссияВ мире
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