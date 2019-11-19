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РИА Новости

Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям

12:40 19.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Власти Челябинской области окажут всю необходимую помощь эвакуированным из Ирака детям, которые будут проживать на территории региона, сообщил журналистам губернатор области Алексей Текслер.
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены в 13 регионов России к своим родственникам: их ждут в Пензенской, Ярославской областях, в Екатеринбурге, в Москве, Челябинске, Тюмени, а также в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Приморье и в других субъектах РФ.
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"Мы на постоянной связи находимся (с семьями детей). Будет оказана помощь детям, которые приехали (в Россию)", – сказал глава региона.
Точное количество детей, которые будут отправлены из Москвы в Челябинск, Текслер назвать не смог.
В 2017 году при детском омбудсмене РФ была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены 122 ребенка.
* запрещенная в России террористическая организация.
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