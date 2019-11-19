В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 19 ноя - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики расчистило минные поля на участке отвода сил и средств у населенного пункта Петровское и приступит к поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов, заявил журналистам руководитель представительства ДНР в современном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов

Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.

"Сегодня силами МЧС заканчивается этот этап в дальнейшем будет проведение инженерной разведки, зачистка местности в районе разведения сил и средств и поиски и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. Минные поля на сегодняшний день можно считать демонтированными. Они устранены", - сказал Якубов.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.