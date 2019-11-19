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РИА Новости

На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека

12:37 19.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета СК РФ
Автомобиль следственного комитета СК РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следователи проверяют инцидент с обнаружением скелета человека в колодце на заброшенной строительной площадке около одного из строящихся домов, сообщает ГСУ СК по Московской области.
"Восемнадцатого ноября 2019 года в городском округе Истра на заброшенной строительной площадке около одного из строящихся домов в колодце обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, давность наступления смерти которого около пяти лет. По данному факту следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФМосковская областьИстраРоссияПроисшествия
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