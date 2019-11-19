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РИА Новости

Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт

12:30 19.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонцепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО "Трансмашхолдинг"
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Макеты новых плацкартов будут показываться пассажирам не только в Москве, но и в регионах России, и каждый сможет оставить свое мнение об увиденном вагоне и предложения, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.
Ранее во вторник был предоставлен новый концепт плацкарта с перегородками и шкафами, разработанный группой "Трансмашхолдинг". Компания готовит еще два концепта. Затем будет сделан выбор, какие из плацкартных вагонов будет выпускаться.
"Мы планируем выставлять макеты так же, как это было сделано и с предыдущей концепцией", - сообщил Иванов во вторник в кулуарах выставки "Транспорт России", утвердительно ответив на вопрос, будут ли макеты выставлены не только в Москве, но и регионах.
© РИА Новости / Надежда ФроловаПрототип нового плацкарта с модульным пространством
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
1 из 3
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
© РИА Новости / Надежда Фролова
© РИА Новости / Надежда ФроловаПрототип нового плацкарта с модульным пространством
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
2 из 3
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
© РИА Новости / Надежда Фролова
© РИА Новости / Надежда ФроловаПрототип нового плацкарта с модульным пространством
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
3 из 3
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
© РИА Новости / Надежда Фролова
1 из 3
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
© РИА Новости / Надежда Фролова
2 из 3
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
© РИА Новости / Надежда Фролова
3 из 3
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
© РИА Новости / Надежда Фролова
Он напомнил, что ФПК привлекала пассажиров для оценки и предыдущего концепта плацкартного вагона. "Помимо тех дизайнеров, которых привлек "Трансмашхолдинг", мы, естественно, спрашивали и мнение пассажиров, которое они высказывали по результатам представления концепта плацкартного вагона, который был в прошлом году на "Транспорте России". Сегодня у нас уже есть оценки пассажиров, есть мнения, и многие те предложения, которые были высказаны, они реализованы в проекте, представленном "Трансмашхолдингом" сегодня на выставке", - добавил Иванов.
По его словам, второй концепт предполагается разработать до конца первого полугодия 2020 года, и третий - во втором полугодии 2020 года. "У нас будет возможность оценить их на "Транспорте России" в следующем году. Естественно, что по результатам представленной сегодня модели мы соберем мнения пассажиров и сделаем выводы о том, насколько применимы те или иные нововведения, которые Тверской вагоностроительный завод вместе с "Трансмашхолдингом" нам предлагают", - сказал глава ФПК.
Как передавал корреспондент РИА Новости, представленный во вторник макет нового плацкарта - это фактически сочетание привычного плацкарта, но с индивидуальным пространством. Места расположены, как в плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. Есть индивидуальные столики. Шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых.
Кот
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Тверской вагоностроительный заводФедеральная пассажирская компанияРЖДТрансмашхолдингОбщество
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