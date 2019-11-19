Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Макеты новых плацкартов будут показываться пассажирам не только в Москве, но и в регионах России, и каждый сможет оставить свое мнение об увиденном вагоне и предложения, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" ( Макеты новых плацкартов будут показываться пассажирам не только в Москве, но и в регионах России, и каждый сможет оставить свое мнение об увиденном вагоне и предложения, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" ( ФПК , "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

Ранее во вторник был предоставлен новый концепт плацкарта с перегородками и шкафами, разработанный группой "Трансмашхолдинг". Компания готовит еще два концепта. Затем будет сделан выбор, какие из плацкартных вагонов будет выпускаться.

"Мы планируем выставлять макеты так же, как это было сделано и с предыдущей концепцией", - сообщил Иванов во вторник в кулуарах выставки "Транспорт России", утвердительно ответив на вопрос, будут ли макеты выставлены не только в Москве, но и регионах.

Он напомнил, что ФПК привлекала пассажиров для оценки и предыдущего концепта плацкартного вагона. "Помимо тех дизайнеров, которых привлек "Трансмашхолдинг", мы, естественно, спрашивали и мнение пассажиров, которое они высказывали по результатам представления концепта плацкартного вагона, который был в прошлом году на "Транспорте России". Сегодня у нас уже есть оценки пассажиров, есть мнения, и многие те предложения, которые были высказаны, они реализованы в проекте, представленном "Трансмашхолдингом" сегодня на выставке", - добавил Иванов.

По его словам, второй концепт предполагается разработать до конца первого полугодия 2020 года, и третий - во втором полугодии 2020 года. "У нас будет возможность оценить их на "Транспорте России" в следующем году. Естественно, что по результатам представленной сегодня модели мы соберем мнения пассажиров и сделаем выводы о том, насколько применимы те или иные нововведения, которые Тверской вагоностроительный завод вместе с "Трансмашхолдингом" нам предлагают", - сказал глава ФПК.