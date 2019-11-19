В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины

С 6 октября не выходил на связь турист из города Петрозаводск 1959 года рождения. Мужчина приехал в Приэльбрусье в составе туристической группы, но его недосчитались, когда автобус с туристами отъезжал обратно. Спасатели проводили пешие поиски туриста, также его искали с помощью вертолетов, но безуспешно.