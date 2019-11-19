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РИА Новости

В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины

12:28 19.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 19 ноя – РИА Новости. Спасатели в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии обнаружили тело мужчины, сорвавшегося с обрыва; предположительно, это турист из Карелии, который пропал в Приэльбрусье в октябре этого года, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
С 6 октября не выходил на связь турист из города Петрозаводск 1959 года рождения. Мужчина приехал в Приэльбрусье в составе туристической группы, но его недосчитались, когда автобус с туристами отъезжал обратно. Спасатели проводили пешие поиски туриста, также его искали с помощью вертолетов, но безуспешно.
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"Один из туристов обнаружил тело мужчины в пойме реки в ущелье Гарабаши. Спасатели спустили его вниз. Судя по одежде и другим внешним признакам, это пропавший житель Карелии. Однако официально он пока не опознан", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, мужчина случайно сорвался с обрыва к реке в глубине ущелья. "Скорее всего, тогда его занесло снегом, и потому его не смогли найти сразу", - отметил представитель отряда.
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МЧС РФКабардино-БалкарияКарелияПроисшествия
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