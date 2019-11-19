Студенты, на которых под Белгородом упала стена, не получили тяжелых травм

Погибшую в Чечне во время урагана девушку придавила упавшая в ее доме стена По Чечне в субботу вечером пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и градом. Повреждено свыше 70 зданий, домов и социальных объектов. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.