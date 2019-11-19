Студенты, на которых под Белгородом упала стена, не получили тяжелых травм

ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Следствие выяснило, что студенты, на которых в Белгородской области обрушилась стены мастерской, не получили тяжелых травм, сообщила во вторник РИА Новости старший помощник регионального управления СК РФ Елена Козырева.
Как ранее информировало следствие, 17 октября группа студентов Борисовского агромеханического техникума с преподавателем разбирала кирпичи в пришедших в негодность мастерских. Двух студентов, 17 и 18 лет, привалило фрагментом стены. Пострадавших доставили в больницу, а СК объявил о начале доследственной проверки по факту произошедшего.
"Мы вчера передали материал по подследственности в полицию. Там, получается, у одного нет вообще вреда здоровью, у другого - вред средней тяжести, поэтому это не наша подследственность", - сказала собеседница агентства.
Козырева добавила, что принимать решение по факту инцидента теперь будет полиция.