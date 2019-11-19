В Москве зафиксировали незначительное превышение ПДК в воздухе ночью

"Сегодня, 19 ноября 2019 года в Москве в ночные и ранние утренние часы отмечалось незначительное накопление загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, но предельно допустимые концентрации превышены не были. Накопление было связано с плохими условиями рассеивания", - рассказали в Мосэкомониторинге.