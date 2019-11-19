В Москве зафиксировали незначительное превышение ПДК в воздухе ночью

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Незначительное накопление загрязняющих веществ в атмосферном воздухе наблюдалось в Москве в ночные и утренние часы во вторник, рассказали РИА Новости в Мосэкомониторинге.
"Сегодня, 19 ноября 2019 года в Москве в ночные и ранние утренние часы отмечалось незначительное накопление загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, но предельно допустимые концентрации превышены не были. Накопление было связано с плохими условиями рассеивания", - рассказали в Мосэкомониторинге.
Специалисты отметили, что по сероводороду порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен.
"По состоянию на 10.00 концентрации загрязняющих веществ понизились", - добавили в Мосэкомониторинге.
Отмечается, что вблизи автотрасс по данным на 10.00 максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода – 0,2 ПДКм.р., диоксид азота – 0,4 ПДКм.р., оксид азота – 0,3 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода – 0,1 ПДКм.р., диоксид азота – 0,3 ПДКм.р., оксид азота – 0,2 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р., приземный озон – 0,3 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 – 0,2 ПДКм.р.
"В дневные часы метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере", - добавили в Мосэкомониторинге.