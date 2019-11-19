Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T12:12+0300
https://ria.ru/20191119/1561113548.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/78554/52/785545257_0:63:1200:738_1036x0_80_0_0_02d6a100149133b6fd44683d7d927ad6.jpg
РИА Новости

В Минприроды выступили за внеплановые проверки владельцев домашних животных

12:12 19.11.2019
161
© РИА Новости / Ксения СидороваСобака в костюме
Собака в костюме
© РИА Новости / Ксения Сидорова
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Физических лиц с домашними питомцами не рекомендуют проверять в плановом порядке, а проводить профилактику жестокого обращения с животными и внеплановые проверки, говорится в сообщении Минприроды.
Ведомство разработало методические рекомендации по разработке госнадзора при обращении с животными. Документ подписан главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным.
"Рекомендовано не предусматривать в порядке надзора проведение плановых проверок в отношении физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. В связи с тем, что в настоящее время полная база данных о животных, находящихся у населения, не сформирована, документом предлагается ограничиться организацией и проведением мероприятий по профилактике нарушений требований в области обращения с животными и внеплановыми проверками", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, внеплановые проверки могут быть проведены на основании заявлений физических и юридических лиц о жестоком обращении с животными.
Также ведомство предлагает разграничить компетенции по соблюдению закона между федеральными и местными надзорными ведомствами.
"Рекомендовано конкретизировать перечень объектов надзора и требования в области обращения с животными, установленные действующим законодательством, предупреждение, выявление и пресечение нарушений которых будет осуществляться органами исполнительной власти субъектов РФ", - говорится в документе.
Владимир Бурматов
11 июня, 11:18
В России могут запретить изымать домашних животных за долги, заявил депутат
Как уточняет ведомство, методические рекомендации разработаны Минприроды в целях соблюдения требований Федерального закона № 498-ФЗ от 27.12.2018 г. "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законом установлено, что обращение с домашними животными и животными без владельца должно проверяться в рамках осуществления органами исполнительной власти субъектов РФ государственного надзора в области обращения с животными.
Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят Госдумой в декабре 2018 года, через 8 лет после внесения; в конце 2018 года он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. Закон также вводит запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах, вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривается создание специальных приютов.
310011
Обсудить 0
Министерство природных ресурсов и экологии РФДмитрий КобылкинРоссияОбщество
Рекомендуем
Михаил Боярский
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Автомобиль следственного комитета
В Кировской области осудили двух убийц супружеской пары
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский рассказал о проблемах с безопасностью у региональных музеев
Первая полная геоморфологическая карта Титана, основанная на снимках автоматической межпланетной станции Кассини, которая находилась на орбите Сатурна с 2004 по 2017 год
Планетологи составили первую полную карту поверхности Титана
Красное вино
Эксперт Минздрава выступил против возвращения рекламы вина в СМИ
Продажа сигарет
В Минздраве допустили поднятие возрастного ценза на продажу сигарет
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский надеется, что закон о борьбе с "билетной мафией" сработает
Туман в Москве
В Москве зафиксировали незначительное превышение ПДК в воздухе ночью
Официальный интернет-портал государственных услуг
Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг
Коллекционное вино Крымский мост
Продажи вина "Крымский мост" начнутся 24 декабря
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Россиянка, которой отрубили кисти, рассказала о плюсах и минусах протеза
Обрушенный дом в результате взрыва бытового газа в поселке Пробуждение города Энгельса
Умер один из пострадавших при взрыве газа в доме в Саратовской области
Семья
Эксперты предложили ввести уроки семейной жизни в России
Баран
Власти Петербурга разыскивают людей, зарезавших барана на свадьбе
Евгений Брюн
В России начались исследования "медицинской" марихуаны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон митинга оппозиции у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
12:25Роскомнадзор примет участие в заседании комитета СЕ по защите данных
12:24Депутаты от "Слуги народа" поддержат снятие неприкосновенности с Порошенко
12:20Официальный курс евро на среду вырос до 70,63 рубля
Лента новостейМолния