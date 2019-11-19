В Минприроды выступили за внеплановые проверки владельцев домашних животных

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Физических лиц с домашними питомцами не рекомендуют проверять в плановом порядке, а проводить профилактику жестокого обращения с животными и внеплановые проверки, говорится в сообщении Минприроды.
Ведомство разработало методические рекомендации по разработке госнадзора при обращении с животными. Документ подписан главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным.
"Рекомендовано не предусматривать в порядке надзора проведение плановых проверок в отношении физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. В связи с тем, что в настоящее время полная база данных о животных, находящихся у населения, не сформирована, документом предлагается ограничиться организацией и проведением мероприятий по профилактике нарушений требований в области обращения с животными и внеплановыми проверками", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, внеплановые проверки могут быть проведены на основании заявлений физических и юридических лиц о жестоком обращении с животными.
Также ведомство предлагает разграничить компетенции по соблюдению закона между федеральными и местными надзорными ведомствами.
"Рекомендовано конкретизировать перечень объектов надзора и требования в области обращения с животными, установленные действующим законодательством, предупреждение, выявление и пресечение нарушений которых будет осуществляться органами исполнительной власти субъектов РФ", - говорится в документе.
Как уточняет ведомство, методические рекомендации разработаны Минприроды в целях соблюдения требований Федерального закона № 498-ФЗ от 27.12.2018 г. "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законом установлено, что обращение с домашними животными и животными без владельца должно проверяться в рамках осуществления органами исполнительной власти субъектов РФ государственного надзора в области обращения с животными.
Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят Госдумой в декабре 2018 года, через 8 лет после внесения; в конце 2018 года он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. Закон также вводит запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах, вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривается создание специальных приютов.