Автоэксперт оценил предложения по порядку продажи "красивых" номеров

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов в разговоре с "Коммерсантом" Координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов в разговоре с "Коммерсантом" выразил мнение, что на практике удастся осуществить только свободный выбор "красивых" автономеров за повышенную госпошлину, а не через аукционы.

"Все остальные варианты — слишком сложны и дороги". Петр Шкуматов

Он также выступил против запрета на перепродажу машин с "красивыми" знаками, призвав оставить эту возможность хотя бы для автовладельцев, получивших их до вступления в силу новых правил.

Ранее "Ъ" со ссылкой на источники сообщил, что Министерство экономики и МВД согласовали концепцию, которая позволит россиянам покупать красивые государственные регистрационные знаки (ГРЗ) для автомобилей. Так, теперь помимо стандартной процедуры получения госномера можно будет заплатить пошлину и выбрать "красивый" знак, то есть с запоминающимся сочетанием символов.