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РИА Новости

Автоэксперт оценил предложения по порядку продажи "красивых" номеров

12:12 19.11.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВыдача номерных знаков
Выдача номерных знаков
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Выдача номерных знаков. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов в разговоре с "Коммерсантом" выразил мнение, что на практике удастся осуществить только свободный выбор "красивых" автономеров за повышенную госпошлину, а не через аукционы.
"Все остальные варианты — слишком сложны и дороги".
Петр Шкуматов
Он также выступил против запрета на перепродажу машин с "красивыми" знаками, призвав оставить эту возможность хотя бы для автовладельцев, получивших их до вступления в силу новых правил.
Ранее "Ъ" со ссылкой на источники сообщил, что Министерство экономики и МВД согласовали концепцию, которая позволит россиянам покупать красивые государственные регистрационные знаки (ГРЗ) для автомобилей. Так, теперь помимо стандартной процедуры получения госномера можно будет заплатить пошлину и выбрать "красивый" знак, то есть с запоминающимся сочетанием символов.
Кроме того, номера можно будет выставлять на аукционы.
Выдача новых автомобильных номеров серии 799
8 октября, 15:31
Производители автомобильных номеров будут включены в специальный реестр
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АвтоКоммерсантъРоссияОбщество
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