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РИА Новости

Мединский надеется, что закон о борьбе с "билетной мафией" сработает

12:09 19.11.2019 (обновлено: 12:18 19.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский надеется, что принятое законодательство по борьбе с театральной "билетной мафией" и штрафы для спекулянтов сработают, в противном случае государство будет искать другие способы пресечения незаконной деятельности перекупщиков билетов.
Мединский в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?" на вопрос о том, удалось ли побороть билетную мафию, со смехом сказал: "Да нет, конечно, мафия, как говорят классики, бессмертна". Но, добавил он, поправки в КоАП по введению штрафов для спекулянтов призваны решить эту проблему.
"С 1 сентября был принят наш проект по борьбе с билетной мафией, неделю назад Госдумой принята вторая часть этого проекта, потому что нельзя декларировать запрет – надо наказывать за неисполнение. Приняты поправки в КоАП по введению штрафов для спекулянтов, там до миллиона рублей штрафы. Теперь созданы впервые в нашей стране законодательные предпосылки для борьбы с билетной мафией... Посмотрим, как сработает нынешнее законодательство, пока у нас не сформировалась правоприменительная практика. Если не поможет, будем искать другие способы", - сказал Мединский.
Правительственный закон о борьбе с театральными спекулянтами, который предусматривает новые условия возврата билетов на культурные мероприятия, вступил в силу с 1 сентября.
Истории.doc
Шум за сценой. Как билетная мафия сделала театр недоступной роскошью
13 июня, 14:00
Правительство внесло проект закона в Госдуму осенью 2018 года после скандальной ситуации вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова. В январе Госдума приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтению в законопроекте появилось понятие невозвратных билетов на культурные мероприятия и были прописаны дифференцированные условия возврата театральных билетов: за 10 дней зритель сможет вернуть полную стоимость, при сдаче билета не позднее 5 дней до мероприятия — половину, в срок от 5 до 3 дней — 30%, если же до начала спектакля остается менее 72 часов, учреждения вправе не возвращать деньги за билет.
Закон вводит норму о том, что зрители, которые пропустили спектакль или выставку в музее из-за собственной болезни или смерти близкого родственника, смогут вернуть полную стоимость билета при подтверждении этих причин документально.
Кроме того, закон предусматривает возврат полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса. Теперь уполномоченное лицо обязано будет вернуть полную стоимость билета в случае, если такая обязанность предусмотрена в договоре с организацией исполнительских искусств или музеем. При этом организациям будет предоставлено право при возврате билета предложить зрителю посетить мероприятие в другое время или другое зрелищное мероприятие.
Согласно закону, реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок по цене, превышающей указанную в них стоимость, не допускается. Также законом допускается однократная продажа гражданином приобретенного им для использования в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки, по цене, не превышающей указанной в них.
Продажа билетов в Большой театр. Архивное фото
15 мая 2017, 15:48Культура
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КультураГосдума РФВладимир МединскийРоссия
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