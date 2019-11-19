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Ивановская область
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РИА Новости

В Иванове открыт обновленный травматологический центр

12:09 19.11.2019 (обновлено: 12:16 19.11.2019)
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© Фото : правительство Ивановской области / Дмитрий РыжаковОтделение неотложной травматологии в Ивановской городской клинической больнице №7, открытое после проведенного ремонта
Отделение неотложной травматологии в Ивановской городской клинической больнице №7, открытое после проведенного ремонта
© Фото : правительство Ивановской области / Дмитрий Рыжаков
ИВАНОВО, 19 ноя – РИА Новости. После капремонта в ивановской клинической больнице открылось отделение неотложной травматологи, сообщил РИА Новости представитель правительства Ивановской области.
"В ходе масштабной реконструкции полностью заменены межэтажные перекрытия, кровля, окна и двери, система водоснабжения. В учреждении организован "зеленый коридор" для пациентов, которые поступают с травмой и нуждаются в неотложной помощи: теперь все кабинеты находятся в непосредственной близости и в одном месте - осмотр врача, операционная, гипсовый кабинет, рентгеновский кабинет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на ремонт и обновление материально-технической базы здания, в котором теперь расположены два отделения - неотложной травматологии и городской урологический центр, за 2016-2019 годы направили 44 миллиона рублей, из них 23 миллиона рублей - на оснащение. В частности, для травматологического центра закуплен новый цифровой рентгенографический аппарат с высокой разрешающей способностью, который позволяет более качественно проводить диагностику.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, посетивший лечебное учреждение, напомнил, что в регионе реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения.
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"Принято решение, что будут серьезные средства на пять лет выделены на приведение в порядок первичного звена медицинской помощи. Подготовлен план действий, который внесен в правительство России и сейчас должен пройти экспертизу. Но пока он утверждается, жизнь не останавливается, и мы постепенно ремонтируем наши объекты здравоохранения", - отметил глава региона.
В пресс-службе добавили, что в 2020 году в Ивановской области будет создан единый цифровой архив медицинских изображений.
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Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийИваново
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