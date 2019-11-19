В Иванове открыт обновленный травматологический центр

ИВАНОВО, 19 ноя – РИА Новости. После капремонта в ивановской клинической больнице открылось отделение неотложной травматологи, сообщил РИА Новости представитель правительства Ивановской области.

"В ходе масштабной реконструкции полностью заменены межэтажные перекрытия, кровля, окна и двери, система водоснабжения. В учреждении организован "зеленый коридор" для пациентов, которые поступают с травмой и нуждаются в неотложной помощи: теперь все кабинеты находятся в непосредственной близости и в одном месте - осмотр врача, операционная, гипсовый кабинет, рентгеновский кабинет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на ремонт и обновление материально-технической базы здания, в котором теперь расположены два отделения - неотложной травматологии и городской урологический центр, за 2016-2019 годы направили 44 миллиона рублей, из них 23 миллиона рублей - на оснащение. В частности, для травматологического центра закуплен новый цифровой рентгенографический аппарат с высокой разрешающей способностью, который позволяет более качественно проводить диагностику.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский , посетивший лечебное учреждение, напомнил, что в регионе реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения.

"Принято решение, что будут серьезные средства на пять лет выделены на приведение в порядок первичного звена медицинской помощи. Подготовлен план действий, который внесен в правительство России и сейчас должен пройти экспертизу. Но пока он утверждается, жизнь не останавливается, и мы постепенно ремонтируем наши объекты здравоохранения", - отметил глава региона.