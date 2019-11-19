Железнодорожники пообещали цены в новом плацкарте не выше обычных

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Цены на билеты в новых вагонах плацкарт не будут выше обычных, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

Ранее во вторник был предоставлен новый концепт плацкарта с перегородками и шкафами, разработанный группой " Трансмашхолдинг ". Компания готовит ещё два концепта. Затем будет сделан выбор, какие из плацкартных вагонов будет выпускаться.

"Тариф на перевозку пассажиров в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны - ред.) устанавливает Федеральная антимонопольная служба, поэтому новый вагон никоим образом по цене не будет отличаться от тех вагонов, которые ходят сегодня на сети РЖД", - сообщил Иванов во вторник в кулуарах выставки "Транспорт России".

Как передавал корреспондент РИА Новости, представленный во вторник макет нового плацкарта - это фактически сочетание привычного плацкарта, но с индивидуальным пространством. Места расположены, как в плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. Есть индивидуальные столики. Шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых.