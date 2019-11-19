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РИА Новости

Железнодорожники пообещали цены в новом плацкарте не выше обычных

12:01 19.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажирский поезд. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Цены на билеты в новых вагонах плацкарт не будут выше обычных, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.
Ранее во вторник был предоставлен новый концепт плацкарта с перегородками и шкафами, разработанный группой "Трансмашхолдинг". Компания готовит ещё два концепта. Затем будет сделан выбор, какие из плацкартных вагонов будет выпускаться.
"Тариф на перевозку пассажиров в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны - ред.) устанавливает Федеральная антимонопольная служба, поэтому новый вагон никоим образом по цене не будет отличаться от тех вагонов, которые ходят сегодня на сети РЖД", - сообщил Иванов во вторник в кулуарах выставки "Транспорт России".
Как передавал корреспондент РИА Новости, представленный во вторник макет нового плацкарта - это фактически сочетание привычного плацкарта, но с индивидуальным пространством. Места расположены, как в плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. Есть индивидуальные столики. Шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых.
В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" РИА Новости уточнили, что это не итоговый вариант вагона, который выйдет на сеть, а одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену традиционному плацкарту. Количество мест в таком вагоне останется традиционным, здесь смогут совершать поездки 54 пассажира одновременно.
Новая концепция плацкартных вагонов с одними боковушками
09:43
"Трансмашхолдинг" разработал концепты плацкарта с одними боковушками
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